高通獲許可供貨華為 傳僅限4G晶片 11:592020/11/13 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前市場盛傳高通獲得對華為的供貨許可，不過外資報告指出，高通獲得的是對華為供應4G晶片的出口許可證，在5G晶片方面尚未得到許可。 36氪引述KeyBanc說法稱，高通獲得的是4G晶片供應許可，在最關鍵的5G晶片上仍被卡脖子，華為最新旗艦機的出貨也繼續受挫。 環球時報10月底也曾稱，美國商務部曾表示，將會允許更多的晶片公司向華為供貨，前提是要證明晶片不會用於華為的5G業務。 此外，隨著高通獲得對華為4G晶片的供應許可，外界預計聯發科也有很大機率可以獲得許可。 (工商 ) #聯發科 #華為 #晶片 #許可 #獲得 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中公益分行設家族理財室 國泰世華銀行 進駐勤美草悟道商圈 04:102020/11/13 全球財經 奇鋐、雙鴻領軍 散熱量價大噴發 04:102020/11/13 證券．權證 權證星光大道－永豐金證券 產能滿載 金居Q4迎高峰 04:102020/11/13 證券．權證 立委集體貪汙 丁復華首開庭認罪求減刑 10:502020/11/13 社會 5G、AI、互聯網、大數據 投資主流 04:102020/11/13 投資理財 訂單狀況大好 華通旺到明年Q1 04:102020/11/13 證券．權證 元大集團旗下6公司 皆獲運動企業認證標章 10:592020/11/13 財經 攻國防市場 英特磊Q4業績看增 04:102020/11/13 證券．權證 浦東一業一證試點 李克強拍板 04:102020/11/13 焦點新聞 鳳小岳擔綱華碩大使 世界最薄OLED翻轉筆電上市 04:092020/11/13 時尚消費 財經熱門新聞 爆賺！台積電史上最大調薪20％ 逼死上班族 - 財經 TikTok逃封殺 美商務部找到台階下 暫停執行所有禁令 - 財經 非洲挖到石油「油價會降」？中油霸氣回一句 - 財經 《國際社會》加州確診破百萬 芝加哥發布居家防疫令 - 財經 - 時報資訊 費時八年… RCEP將完成簽署 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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