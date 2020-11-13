日前市場盛傳高通獲得對華為的供貨許可，不過外資報告指出，高通獲得的是對華為供應4G晶片的出口許可證，在5G晶片方面尚未得到許可。

36氪引述KeyBanc說法稱，高通獲得的是4G晶片供應許可，在最關鍵的5G晶片上仍被卡脖子，華為最新旗艦機的出貨也繼續受挫。

環球時報10月底也曾稱，美國商務部曾表示，將會允許更多的晶片公司向華為供貨，前提是要證明晶片不會用於華為的5G業務。

此外，隨著高通獲得對華為4G晶片的供應許可，外界預計聯發科也有很大機率可以獲得許可。

(工商 )