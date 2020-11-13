台積電（2330）傳出將自2021年起調薪20％，台積電對此回覆指出，自2021年1月1日起，我們將對由台積電公司直接聘僱之台灣正職且有參與員工分紅的同仁進行薪酬結構的調整，將部分變動薪酬轉換為固定薪酬，來提昇人才留任與招募上的競爭力。

外界傳出，台積電將自2021年起全面對台灣約五萬名受聘員工調整薪資，且調幅達到20％。台積電指出，「同仁是公司最重要的資產」，台積公司一直秉持這個理念照顧同仁。隨著公司快速的成長，年輕世代加入職場，固定薪酬的競爭力成為延攬與留任人才的重要指標。

台積電表示，自明年1月1日起，我們將對由台積電公司直接聘僱之台灣地區正職且有參與員工分紅的同仁進行薪酬結構的調整，將部分變動薪酬轉換為固定薪酬，來提昇人才留任與招募上的競爭力。此薪酬結構的調整，將不影響年度調薪作業。

未來，公司仍會繼續兼顧股東及員工利益，同時提供員工及股東優質的薪酬及報酬，以善盡企業社會公民的責任。

(工商 )