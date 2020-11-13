證交所為使投資大眾能充分了解指數投資證券（ETN）商品特性及交易方式，提高交易意願，並培養其妥善運用資產配置及正確投資理財觀念，將於下周一（11月16日）起舉辦投資人ETN有獎徵答活動。

證交所指出，此次有獎徵答活動期間為11月16日至12月31日，共7週。參加者只要上網登錄基本資料，並答對8題有關ETN商品特性及交易方式之問題，即有機會獲獎。自11月17日起，每日上午9點起前40名參加者即可獲得50元超商電子禮券，每週再抽出150名300元超商電子禮券，合計共有2,850個獎項，活動總獎金達40.5萬元。

證交所說明，投資人於答題過程中，隨時可至相關活動網站的「影片與相關連結」專區，閱覽ETN影片、證交所ETN專區及ETN發行人網站，或至題庫區充實ETN知識，將可順利闖關。

證交所歡迎投資人在活動期間內（11月16日至12月31日），每天上網進入活動網頁回答問題，學習ETN知識還能天天拿、週週抽超商禮券。

(工商 )