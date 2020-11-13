9月底在紐約證交所直接上市的大數據分析獨角獸Palantir公布上市後的第一份財報，其上季營收雖大幅成長逾5成，但虧損擴大，周四盤後股價劇烈震盪，目前小漲0.48%，報14.65美元，稍早前一度大跌逾8%。

周四一段交易時段，Palantir大跌8.65%，收在14.58美元，但與9月30日以直接方式上市之開盤價10美元相比，仍然上漲了46%。

Palantir公布第三季營收年增52%，為2.894億美元，優於市場預測均值2.794億美元。經調整後每股虧損為94美分，較去年同期的每股虧損24美分顯著擴大。營業虧損為8.478億美元，主要受到股權薪酬支出8.47億美元影響。

投資人正密切注意該公司的客群，截至2020年上半年，Palantir擁有125家客戶數。由於公司營運偏重於軟體而非服務，Palantir正努力讓客戶更容易開始使用其產品，以擴大業務版圖並降低銷售成本。Palantir表示，客戶集中度正在下滑，前9月公司61%營收來自於前20大客戶，較去年同期的68%占比下跌。

在法說會上，Palantir表示商業部門營收年增35%，為1.27億美元。政府部門營收年增68%，為1.63億美元，這表示這部分營收占比從上半年的54%攀升至56%。

此外，Palantir將全年營收預測從10.6億美元上修為介於10.7億～10.72億美元，調幅高達44%。經調整後全年營業利益預估介於1.3億～1.36億美元。

(時報資訊)