和碩(4938)昨天法說後，除了亮麗的財報外，執行長廖賜政拋出因應客戶需求，正評估赴美設廠，引發市場揣測和碩和特斯拉的關係更為緊密。美系外資今天出具最新報告，給予和碩目標價86元，「買進」評等。

據指出，和碩耕耘車用電子多年，直到為特斯拉組裝中控台與電控設備後，和碩車用電子事業部業績終於揚眉吐氣，主要應用在特斯拉Model 3，由於特斯拉出貨量爆發，今年下半年特斯拉對和碩下單量倍增、至每月6萬台左右。

和碩法說會上釋出積極在越南和印度投產消息後，再加碼透露正在評估赴美設廠，引發投資銀行的關切。法人指出，和碩積極的資本支出正意味著新的商業機會正在萌芽。

展望明年，和碩認為PC的需求依然暢旺，包括來自Chromebook和教育市場的NB。經營階層預估明年教育市場NB的年增可達3~4成。而在遊戲機因換機潮帶動的需求，也會延續到明年。至於和碩旗下蘋果供應鏈、位於新竹新豐鄉建興路2段的復揚科技工廠，上個月發生火災，對此，公司也說明此對核心事業並沒有影響。

(時報資訊)