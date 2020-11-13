藍天(2362)公告2020年第3季財報，單季合併營收57.77億元，季增4%，營業利益3.62億元，年增9%，稅後淨利2.12億元，單季EPS 0.36元；前三季合併營收147.73億元，營業利益12.78億元，稅後淨利3.18億元，EPS 0.53元，每股淨值65.3元。

筆電營運Q3出貨45萬台，季增9%，創近六年單季新高，1-9月累計營收118億元，年增4%，換算美元收入年增9%，累計營業利益率5.5%，筆電需求熱度不減。

藍天筆電事業第3季接續前季宅經濟需求力道，陸續取得各國政府教育標案採購，加上電競、商務機種買氣暢旺，第3季出貨45萬台，今年前3季藍天筆電出貨量109萬台，年增6%；前3季筆電營收118億元，年增4%，換算美元收入年增9%，加上今年藍海機種銷售近6成，深藍海機種更熱銷超過一成，帶動獲利提升，營業利益率5.5%，較同期成長1.6倍。

藍天旗下百腦匯方面，中國GDP自今年第一季的負6.8%，至第三季正4.9%，預計全年GDP增長仍達正2%以上，相較IMF預測全球經濟全年將負4.4%而言，中國於疫情爆發後內需復甦表現亮眼，百腦匯中國事業群亦走出疫情影響，18家百腦匯科技廣場，目前有3家店100%滿租，平均出租率達95%，百腦匯與商家、廠商、消費者共同撐起IT商場的獨佔地位屹立不搖。前三季反映疫情，除積極擴增營收外，推動節流政策的落實，使商場2020年前三季營業利益達同期96%，營業利益率更較同期增長7%，稅後淨利達同期的1.1倍。

至於群百，群光廣場百貨營運Q3再創佳績，單季營收CNY11.66億，較Q2單季營收CNY8.23億元增長42%，單季稅後淨利CNY0.73億，季增長3.6倍，較去年同期更是足足提升6倍。10月份受惠於十一長假，武漢店業績較去年同期增長20%、成都店亦增長19%，群光廣場百貨10月稅後淨利較去年同期大增61%，Q4尚有雙十一、聖誕節等重點購物檔期，預期Q4獲利季增、年增均可倍數增長。

(時報資訊)