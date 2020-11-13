受到韓國國內每日確診人數，近日都有破百趨勢，加上美股走弱，KOSPI開跌後，多頭雖然想要黑翻紅，但無奈後繼無力。開盤半小時之後，指數都在平盤以下整理，但多頭仍不放棄，約莫韓國當地時間中午時刻，KOSPI一度翻紅。多空交戰激烈下，KOSPI指數暫為2479.54點，上漲3.92點，漲幅0.16%。

鑒於韓國每日新確診人數，最新統計已來到近200人，創下70天最高紀錄，韓國國務總理認為政府應該認真考慮，社交距離政策要更嚴加執行。市場投資人如同驚弓之鳥，擔心疫情擴大，故紛紛拋售持股。樂金化學跌近1.8%，三星SDI重挫逾3.5%，三星生物製藥跌0.4%，生物相似藥大廠賽特瑞恩更是大跌2%。

不過三星電子卻反其道而行，上漲1.5%左右，SK海力士小漲0.45%，現代汽車則漲2%。

最新匯價，目前1美元可兌換1116.1韓元，韓元貶值1.3元。

(時報資訊)