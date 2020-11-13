新冠肺炎疫情衝擊下，環境消毒、洗手成為全民運動，不少人紛紛囤積酒精、消毒水自保。然而，國內外也不時傳出誤喝消毒用品的個案，美國2州2個月內15人因喝乾洗手液中毒，台灣北榮則在4個月內收治30例誤喝次氯酸鈉、次氯酸水而中毒的個案。

台北榮民總醫院今日舉辦「2020國際中毒防治研究發展研討會」，邀請各國專家到場分享中毒防治經驗。其中來自美國疾病管制署(CDC)國家環境衛生中心(NCEH)的毒物學專家Dr. Luke Yip特別分享了美國近期的中毒狀況，由於消毒用品缺貨，部分商家違法使用甲醇取代乙醇，製作成乾洗手液，導致甲醇中毒的事件明顯增加。

Dr. Luke Yip表示，美國部分酗酒的民眾因看到乾洗手液上標榜使用乙醇，且濃度高達70％以上，在沒酒可喝的情況下，就把含有甲醇的乾洗手液吞下肚。在亞利桑那州、新墨西哥州，2個月內就累計15名甲醇中毒個案。

北榮臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，除了美國，印度、中東也有類似的情況發生，印度有民眾以為喝甲醛可以殺死體內病毒，而中東則是因為回教國家不能喝酒，才有民眾把甲醛當作酒喝下肚。甲醇中毒的後果嚴重，會造成呼吸困難、瞎眼、休克，嚴重會死亡，必須把握8到12小時內急救，趕在後遺症出現前使用解毒劑，否則即便救回了，也避免不了後遺症。

台灣疫情期間沒有出現美國那種情況，但卻有民眾誤喝次氯酸水、次氯酸納。楊振昌以北榮為例，3到5、6月之間，就收治了20到30例中毒個案，多數都是小朋友和老年人，推估是消毒水看起來像水，才造成誤喝的事件。

楊振昌表示，民眾若誤喝次氯酸水，會出現腸胃道症狀，包括噁心、嘔吐、 腹瀉等，而漂白水次氯酸鈉，喝下去的影響比次氯酸水重一些，症狀類似但會比較強。不論是次氯酸水、次氯酸鈉中毒，都沒有解毒劑，主要採取症狀治療。

他提醒民眾，有些人以為喝消毒水可以殺死新冠病毒，但事實上新冠病毒還是要靠疫苗和新藥。疫情期間，民眾可以做的是勤洗手、保持社交距離，藉此減低染疫風險。

(中時 )