台大學生3天2殞落，外界看了心痛，對在台大執教的老師來說，更是一件至為沉重之事。台大法律系教授李茂生直言，這是他任教30年首次碰到這種情事，他並分享自身幾次陷入人生怟潮的例子，希望能幫上站在歧路上的以人。

台大近日發生2起學生殞落事件，校方12日發聲明表示深感悲慟，校長管中閔也召開緊急系所主管會議，指示全校所有導師即刻聯繫並關心同學身心狀況，請學生心輔中心進行個案或團體哀傷輔導。

李茂生今在臉書上說，事件接二連三，在這間學校任教將近三十年，第一次碰到這種情事。他知道想結束生命有很多理由，但還是希望輕生前，能夠多想想，盡量求助，不要輕易踏出那無法挽回的一步。

即使是人生勝組，也會有高低起伏。李茂生坦言，他沒有過想輕生的經驗，不過活了六十幾年，總會有幾回陷入人生的低潮，而且是那種貌似很難翻身的低潮。他提到，當時讓他度過難關的契機有兩個。一個是他人的協助，不需要是實質的協助，只要是個輕微的關懷即可。另一個則是不斷回想過去曾有過的美好經驗。前者得到溫暖，後者讓我不捨人生，不僅是不捨自己，同時也不捨親密的周邊者。李茂生最後說，希望他的人生經驗能夠幫得了站在歧路上的以人。

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(中時新聞網)