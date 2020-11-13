俗話常說「日久生情」，兩人只要朝夕相處很容易擦出愛火，資深媒體人王瀞文日前上節目透露友人的丈夫，居然跟兒子的保母外遇，而正宮為了報復兩人，居然使出超荒謬手段，讓兩人痛不欲生，堪稱最完美報復。

資深媒體人王瀞文日前上節目《震震有詞》，她透露友人跟男方結婚後，不僅幫老公投資開了間頂級異國餐廳，也生下一個兒子，看似令人稱羨的婚姻，卻因為男方出軌全都變了調，原來是老婆半夜起床驚覺老公不在旁邊，卻在照顧兒子的保母床上發現兩人暗通款曲，事後保母下跪求饒稱家裡需要這筆薪水，願意答應所有需求，對此正宮開出條件：「安排妳嫁給我60多歲的司機，一年內懷孕生小孩」，保母為了保住飯碗，竟說到做到履行條件。

至於正宮會祭出此手段，主要是讓同住屋簷下的老公，眼睜睜看著保母跟司機懷孕生小孩，卻什麼事都無法做，而正宮等司機退休後還給一筆錢，要司機帶著妻兒回老家，隨後立刻跟老公辦理離婚，至於開的餐廳也留給老公，接著便帶著兒子移民加拿大。

不過因為老公不會經營管理餐廳，兩家餐廳接連倒閉收攤，據悉還為此打電話求老婆回來，希望能挽回此段婚姻，對此律師劉韋廷表示正宮強制安排保母結婚生子等要求，恐怕觸犯「使人為奴隸罪」。

(中時新聞網)