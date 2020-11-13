高雄市一名賴姓男子於今年10月16日在國道一號駕車行駛，於南下364K處，因隔壁車道一輛曳引車上鋼筋掉落，造成他閃避不及，車輛壓過底盤受損，事後到國道五隊補辦未完成的報案手續，與值班員警爆發口角衝突，員警甚至嗆「你去申訴啊！」，賴決定申訴並向媒體爆料，國道五隊表示，該警員受理案件態度欠佳，已依規定記申誡2次懲處並加強教育。

賴姓男子向媒體投訴指出，10月16日上午8時，他駕車行經國道一號南下364K處時，因隔壁車道一輛曳引車綑綁的鋼筋掉落，他閃避不及，車輛壓過鋼筋造成底盤受損，他當下長按喇叭警示，但曳引車司機未理會並駕車離去，他將車開到路肩報案，因有行車紀錄器拍到事發經過，國道警方請他先駛離現場，後續再到隊上完成報案。

賴男表示，當時值班警員以他無法提供受理案件警員姓名，回他「怎麼查？」並嗆「你去申訴啊！」賴男決定申訴，詢問警察姓名，因沒聽清楚，再問一次，警員再嗆「我有需要跟你講嗎？」雙方爆發口角，賴氣憤說，「領納稅人的錢，竟講這種話！」，林姓員警不甘示弱，回嗆：「我沒有納稅嗎？」，小隊長楊金盛看見兩人衝突，立刻介入調解，雙方才停止爭執，賴男最後雖然完成報案手續，但他認為該警員態度不佳、刻意刁難。

國道五隊表示，經警方內部調查，認定林姓員警在受理賴先生的報案過程，未能積極應對，且態度欠佳，雖經小隊長楊金盛出面協處，並通知處理警員依規定受理，但林員態度不佳行為屬實，除依規定予林員2次申誡懲處外，並將持續加強教育所屬，避免再發生相同狀況。

(中時 )