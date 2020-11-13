新北市中和區員山路某資源回收場今（13日）上午11時許傳出火警，火勢由屋內往外延燒。（翻攝照片）

新北市中和區員山路某資源回收場今（13日）上午11時許傳出火警，火勢由屋內往外延燒。（翻攝照片）

新北市中和區員山路某資源回收場今（13日）上午11時許傳出火警，火勢由屋內往外延燒，由於是鐵皮外觀加上屋內堆有大量回收物，濃煙不斷竄出，附近住戶都可清晰看到濃煙，警消獲報前往搶救，約半小時後火勢控制，目前仍持續射水降溫，所幸無人員傷亡。

據悉，起火建物為鐵皮屋搭建，屋內外堆放有大量資源回收物品，火勢從屋內開始延燒，濃煙不斷竄出，斥鼻味道更令周圍住戶相當驚恐，警消為撲滅火勢，出動小型怪手協助搶救，火勢在約半小時後控制，目前持續進行殘火處理，詳細起火原因待進一步釐清。

(中時 )