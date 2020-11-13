中和資源回收場火警 大量濃煙不斷竄出 12:092020/11/13 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市中和區員山路某資源回收場今（13日）上午11時許傳出火警，火勢由屋內往外延燒。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市中和區員山路某資源回收場今（13日）上午11時許傳出火警，火勢由屋內往外延燒。（翻攝照片） 新北市中和區員山路某資源回收場今（13日）上午11時許傳出火警，火勢由屋內往外延燒。（翻攝照片） 新北市中和區員山路某資源回收場今（13日）上午11時許傳出火警，火勢由屋內往外延燒，由於是鐵皮外觀加上屋內堆有大量回收物，濃煙不斷竄出，附近住戶都可清晰看到濃煙，警消獲報前往搶救，約半小時後火勢控制，目前仍持續射水降溫，所幸無人員傷亡。 據悉，起火建物為鐵皮屋搭建，屋內外堆放有大量資源回收物品，火勢從屋內開始延燒，濃煙不斷竄出，斥鼻味道更令周圍住戶相當驚恐，警消為撲滅火勢，出動小型怪手協助搶救，火勢在約半小時後控制，目前持續進行殘火處理，詳細起火原因待進一步釐清。 (中時 ) #中和 #員山路 #資源回收場 #火警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 和碩赴美圓夢 還要蘋果加持 04:102020/11/13 財經要聞 全台首座獨立產權的銀髮樂齡宅「日初不老莊園」Q4將正式登場 14:512020/11/13 財經 中保揮軍辦長照 智慧照護伴銀髮族養老 15:082020/11/13 寶島 亞洲經濟整合加速 衝擊美制中 04:102020/11/13 焦點新聞 川普要砍中情局長 共和黨議員公開說話了 15:562020/11/13 國際 大潭發電廠臨時屋起火 3名員工逃出 10:032020/11/13 社會 《電腦設備》外資給價86元 和碩積極資本支出萌芽新機會 11:582020/11/13 財經 馬友友《大地之歌》巡迴 衛武營場全球線上看 17:392020/11/13 寶島 《國際產業》戴姆勒CEO：公司規模將縮小 轉向電動車和自駕 11:072020/11/13 財經 富邦證 盤中零股交易祭優惠 04:102020/11/13 全球財經 社會熱門新聞 陸軍203旅士官在營內房間尋短 同袍驚見嚇傻 - 社會 台大期中考周魔咒5天第3起 又1大二男學生墜樓命危 - 社會 台大3天2輕生 倖存者曝「踏著屍體上來」殘酷真相 - 社會 超跑低價無人標？名車1元起標乏人問津 流標原因曝光 - 社會 輔導長床戰女兵 前男友闖入拍影片勒索20萬加碼爆料 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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