台股自10/26實施零股盤中交易以來，包括台積電（2330）、玉山金（2884）與鴻海（2317）等，多是散戶投資人最愛標的；且市場若把零股當存股來看，零股盤中交易施行至今（11/13），則該3檔帳上獲利相對豐碩。

台積電在10/26的盤中最高與最低價，分別是455元、450元，今盤中的最高價與最低價，則係460元、456.5元，顯示在10/26迄今，只要是小資散戶承接的台積電零股，若當存股來默默儲值，則帳上獲利頗豐。周五近午盤已成交逾10萬股。

鴻海股在10/26的盤中最高價與最低價，分別是81.1元、80元；今盤中最高價與最低價分別是82元、80.9元，顯示10/26迄今的帳上零股交易，若當存股予儲值的帳上也有相對豐盛的紅利；尤其近期傳來外資把鴻海股的波段目標價上調至百元以上，則零股之中期投資，似愈見放長線釣大魚之功，值持續追蹤。周五近午盤已成交逾6萬股。

玉山金在10/26的最高價與最低價，分別是25.15元、24.7元，今盤中最高價與最低價分別是26.15元、25.95元，顯示價差還不小，存股的價值也愈趨顯現在帳上的獲利。周五迄近午盤已成交逾4.6萬股。

(工商 )