美國國務卿蓬佩奧美東時間12日發表書面聲明，強烈譴責中國大陸政府褫奪香港立法會4名泛民主派議員的資格，表示美國將追究破壞香港自治與自由的人。加拿大政府12日推出多項新措施，方便香港人移居加拿大，包括加快為香港青年批出工作或學生簽證，為他們鋪路將來申請成為永久居民。

蓬佩奧聲明稱，北京政府對香港自由的猛烈攻擊仍在繼續，美國強烈譴責大陸全國人大常委會11日的決議，取消4名香港立法會泛民主派議員的資格。

聲明批評這項決議踐踏《基本法》保障香港人民選擇自己民選代表的權利，並且進一步暴露出北京公然漠視其按照聯合國登記的條約《中英聯合聲明》所作出的國際承諾。

蓬佩奧認為，北京已消除了幾乎所有給予香港自治的保證，閹割一直是香港穩定與繁榮基石的民主程序和法律傳統；中共再一次把其被扭曲的愛國主義願景當作藉口來扼殺自由與民主呼聲。

聲明稱，美國將繼續與在世界各地的盟國與合作夥伴共同努力，為香港人民的權利與自由而呼籲，並指出北京在信守承諾方面的可恥失敗；他們將追究那些對侵蝕香港自治與自由的這些行動和政策負責的人。蓬佩奧還說，美國與被取消資格的泛民主派議員、辭職抗議的民主派議員和香港人民站在一起。

為回應大陸政府推行《香港國安法》，加拿大政府推出新措施，包括加快處理港人到加拿大讀書的申請，同時開放新的工作簽證計劃，給予符合資格的香港人在當地逗留工作最多3年，鼓勵更多香港青年到加拿大升學和工作，申請人必須在過去5年完成專上教育。

至於新入境或身處加拿大的港人，只要明年起達到最低的語言及學歷要求，以及在當地有一年工作經驗，便可申請永久居留；而在當地大專院校畢業的港人，可直接申請永久居留。若成功獲批，他們可以為配偶、伴侶及子女申請到當地。

加拿大當局也會向想離開香港的加拿大護照持有人、他們的家人、永久居民和學生等，加快相關文件處理程序。至於身在加拿大的香港居民，因臨時原因申請延期逗留，可豁免收費。

加拿大移民部長曼迪仙盧（Marco Mendicino）表示：「今日的宣佈反映加拿大近日深切關注香港發展，希望香港年輕人會視新移民法為機會。」他指，觸犯《香港國安法》或加拿大沒有的罪行，不會喪失難民庇護、永久居留等申請的資格；又重申加拿大會繼續支持港人爭取民主及人權。

(中時 )