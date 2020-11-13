台中市一名曾姓電腦工程師，向警方報案停放在南屯區惠文路段的機車遭竊，警方在電腦工程師所稱停放地點周邊擴大尋找，20分鐘即在大墩六街上的機車停車格尋獲失車，原來是他記錯停放地點烏龍一場。
台中市警察局第四分局大墩派出所警員陳銘智日前擔服巡邏勤務，接獲曾姓民眾報案，稱他停放在南屯區惠文路段的重機車失竊。
員警展開尋車任務，但並未在電腦工程師所說的地點，反而是在大墩六街上的機車停車格尋獲失車，原來是記錯停放地點。
「我很確定機車是放在南屯區惠文路，因為家住黎明路二段那邊，對這邊的路很熟絕不會記錯的！」曾姓電腦工程師向警方表示停車位置不會有錯。
警方通知值班員警協助調閱該機車的車行紀錄，結果該車從報案前長達14天都無車行紀錄，顯示該車從報案人停放於某處後便無人使用，員警判斷可能是報案人記錯停放位置。
警方再次請曾男回想是否有可能停在別處，他仍舊「鐵齒」說機車就停在南屯區惠文路。
員警不辭辛勞再次於其所稱停放地點周邊擴大尋找，終於在大墩六街的機車格尋獲該重機車。
看到機車的停放位置，曾姓電腦工程師才不好意思地表示，當天機車的排氣管掉了，所以隨意停放於路邊停車格，卻又記錯停放位置，造成員警花很多心力幫忙尋找。
他對找回愛車，直呼警察太厲害了，竟然僅花約20分鐘就幫他找回愛車，對於員警積極的態度及專業的處理方式，感到敬佩與感激。
(中時 )
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