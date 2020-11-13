鐵路便當節登場！ 最夯仍是日鐵便當 民眾凌晨搶排

第6屆鐵路便當節今於台北車站大廳登場，今年受新冠肺炎疫情影響，少了一些國外業者，但仍有來自日本、法國與瑞士的廠商參展，推出40多款鐵路便當，呈現不同的風味與鐵道文化。

鐵路便當節邁入第6年，今年展期自11月13日至16日，包括台灣、日本、瑞士及法國共計30家業者參展，不只呈現特色便當，也將各地的鐵道文化、觀光旅遊、文創商品搬到台北車站。

台鐵端出7款特色及經典懷舊便當，在品牌識別優化後，一展老店新氣象，外觀創新、口味求變；JR東日本、東武鐵道、西武鐵道、一畑電車及近鐵電車5家日本業者，將和風美味盛裝在特色列車的便當盒中，開賣不久即完售；歐洲代表是法國白朗峰快車的法式甜點及瑞士冰河列車的限定版風味粽，吃下一口，讓舌尖也能偽出國。

今年也有知名飯店首度參展，如六福萬怡酒店、台北松山意舍酒店、天成飯店集團、格萊天漾大飯店等，推出星級美食團隊開發的美味佳餚。台鐵去年起與全家便利商店合作，讓台鐵便當賣到高山與離島，這次也推出「鳴日蒲燒鰻丼」參展。

台鐵今年復刻莒光號與鳴日號車廂，打造造型餐廳，呈現鐵路經典餐車文化。台鐵表示，莒光號加掛餐車為原型的外觀，由主廚團隊提供早期人氣台式復刻餐點，並搭配火車造型的古早味雞蛋糕；鳴日列車代表台鐵的未來，黑橘配色沉穩優雅，坐在餐車內，可享用由台北松山意舍酒店與食材旅人顧瑋共同研發的限量鳴日便當組，再來一份由森高砂咖啡現場手沖的醇香咖啡與磅蛋糕。

(中時 )