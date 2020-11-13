晶片缺料問題，影響PC出貨狀況，且伺服器市況趨於保守，嘉澤(3533)預估，第4季整體營收將較第3季下滑，儘管嘉澤第4季營運受零組件缺料等不確定因素影響，但日系外資還是正面看待嘉澤，認為嘉澤是桌上型電腦及伺服器CPU平台升級受惠者，維持「買進」評等，目標價600元。

傳統旺季不夠旺，且新台幣兌美元急升，嘉澤第3季合併營收46.29億元，季減2.24%，營業毛利為18.52億元，季減8.68%，單季合併毛利率為40%，季減2.83個百分點，稅後盈餘為7.71億元，季減14.24%，單季每股盈餘為7.46元；累計前3季營業毛利為50.02億元，營業淨利為27.4億元，稅前盈餘為27.74億元，稅後盈餘為20.83億元，每股盈餘為20.14元。

由於10月逢十一長假，嘉澤10月合併營收為13.89億元，月減16.12%，年成長18.35%，累計前10月合併營收為138.44億元，年成長13.25%。

展望第4季，嘉澤表示，農曆年前PC及NB需求是穩定的，但因桌上型電腦有晶片缺料問題，影響到客戶下單狀況，且Whitley延後上市，需求亦造成遞延，目前整體伺服器市況保守，預估整體營運將較第3季下滑。

儘管第4季營運看淡，但日系外資仍正面看待嘉澤前景，日系外資表示，嘉澤是桌上型電腦及伺服器CPU平台升級受惠者，CPU及DDR Sockets可望帶動ASP上升，維持「買進」評等，目標價600元。

(時報資訊)