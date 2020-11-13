根據約翰霍普金斯大學所做的統計分析，繼周三美國新冠肺炎確診數再創新高，單日超過14.3萬人確診後，周四加州成為繼德州之後，美國第二個確診數破百萬的州。

洛杉磯郡確診病例達到32萬8,058人，是加州疫情最嚴重的地方，其次為河濱郡（Riverside County）的7萬3,541例、聖博納迪諾郡（San Bernardino County）的7萬1,847人。為了防止疫情擴散，加州已在本周二對更多郡實施更為嚴格的限制措施。

舊金山市長London Breed亦表示，由於舊金山市的確診數急速大幅增加，加上加州與全美國的確診數與住院人數升高，該市將調整重啟計畫。

目前美國7日平均單日確診數達到12萬7,474人，較前一周增加35%。美國的累計確診數已經突破千萬大關，並超過1041萬人，僅德州與加州就占總確診數約20%。

稍早前，伊利諾伊州芝加哥市市長萊特福特（Lori Lightfoot）已經發布居家防疫措施，並在感恩節即將到來之前，建議市民取消傳統聚會。

這項措施將於11月16日周一起生效，為期30天，屆時市民只有在上班、上學或進行如就醫、採購生活雜貨等必要活動時，才可以出門。過去一周，伊利諾伊州每日平均確診數約為1萬1,400人，較前一周大增60%，並創下新高記錄。

目前死亡病例數全美最高的紐約州已宣布自周五起收緊防疫限制規定，包括酒吧、餐廳、健身房必須在晚間10點前停止營業，以及室內私人聚會人數上限為10人。州長古莫並警告，如果這些限制措施未能收到成效，政府將考慮封城。

(時報資訊)