英國央行行長貝利(Bailey)周四指出，央行尋找增加火力的新方式，已經在討論使用殖利率曲線控制，但是在目前的時間是不需要的。

目前英國利率接近零，加大購買債券的有效性遭到質疑，英國央行正在檢視一些非傳統的政策，例如負利率以及現在的考慮控制殖利率曲線。

而目前日本和澳洲已經在使用的殖利率曲線控制，意指央行將政府債券殖利率的水準控制在他們認為能夠協助經濟和完成通膨目標的地方。

由於政府公債殖利率被商業和消費銀行視為基準，所以理論上控制它們，就能在更廣泛的經濟影響信貸價格。

貝利指出，討論過殖利率曲線控制，但是坦白地說，在當前環境，央行是討論到所有盡可能的工具。

今年六月，貝利在央行貨幣政策會議中指出，董事成員之間還沒有討論過殖利率曲線控制。

英國央行已經透過其8950億英鎊的量化寬鬆計畫，在英國政府債券市場有巨大影響。行長指出，購買債券是對長期債券的影響，殖利率曲線控制通常是影響到短期債券。貝利認為英國短期政府債權的利率已經處於低位和相對地穩定，還沒有需要去進行控制。

(時報資訊)