佳世達（2352）的大艦隊併購行動仍不停歇！董事長陳其宏昨天法說會後透露，最近有人主動要加入大鑑隊，佳世達的併購不會停，現在連100家都還沒到，未來要向200家甚至是300家邁進，一直到能影響台灣的產業生態為止，目的是帶動產業轉型，讓股東有更好的回報，讓大家有更好的薪資。

陳其宏指出，併購不是萬靈丹，但可以協助規模較小的企業拿開限制，拉到航空母艦的等級。能讓原始股東滿意，願意退場，佳世達就會增加持股。佳世達會營造好的退場機制，可信託的專業團隊。

近幾年佳世達的大鑑隊參與者包括：友通（2397）、拍檔（3097）、維田（6570）、明泰(3380)、眾福科（3168）、其陽（3564）、聚碩（6112）、勝品（6556）、羅昇（8374）等。而大鑑隊的精神，是讓台灣製造業擺脫代工的形式，避免被客戶捉對廝殺來砍價。過去十年台灣製造業在國際上的獲利率直直落，往往被先進國家及後進者上下夾殺。

陳其宏表示，大鑑隊第一階段目標是醫療、智能方案、網路通訊等高附加價值事業營收過半，第二階段為獲利過半。第一階段目標原規畫在2022年達成，目前看來很有機會提前於2021年提早達陣。

(時報資訊)