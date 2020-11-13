新北市林口一名滷味攤女店員，因工作表現不佳遭店家解雇，為了請求再給工作機會，衝動之下跑在馬路正中央下跪，正好員警巡邏時看到，因為車流不少，員警擔心女子生命安危，在好言相勸下她仍不願起身，直到提到家人正在趕來路上，她才擔心家人煩惱而起身離去。

據了解，該女子年約35歲，過去曾擔任外送員，後來在仁愛路二段上一間滷味店做員工，但因為工作表現不佳，加上騎機車車禍摔傷左手，遭店家解雇，她本來在店內下跪，想得到再一次工作機會，見雇主不改其意、堅持解雇，她才跑到馬路正中央下跪，正好當時員警駕駛巡邏車經過，才趕緊上前勸說離開。

員警表示，該女家境清苦，需要靠滷味店的薪水比貼家用，得知遭解雇後情緒不穩定，員警先是指揮交通，擔心該女遭來往的車輛撞擊，接著才勸說她離開，起初她不願起身離開，直到員警說要聯絡家人，她因為怕家人知道她失業的消息，因此才主動站起離開現場。

據了解，該女精神狀況本身就不穩定，警方事後評估楊女未達強制送醫程度，讓她自行離去，結束這場虛驚。

(中時新聞網)