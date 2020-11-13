宋讚養YT頻道影片被清空。（圖／翻攝自HimmTV 韓國讚養 Youtube）

韓國網紅宋讚養先前在台灣參加《二分之一強》被觀眾熟知，去年他爆出被經紀人逼拍猥褻照、強行取財等慘案，使他不得不回到韓國重新生活，但仍不忘透過社群網站分享近況。今年9月他坦承狀況不好，「我的精神也奪走了我的健康」，最近他突然一聲不響清空了經營5年的Youtube頻道，令粉絲十分擔心。

12年前宋讚養因父親工作移居到台中居住，一度轉往上海，4年前他考取台中街頭藝人證照，為全台首位韓國街頭藝人，後來又成為《二分之一強》班底，去年他自掀被台灣經紀人欺騙，強拍裸照影片威脅，一邊又假扮公司高層當黑臉，他身心俱疲，最後回到韓國生活。

今年9月宋讚養以「Burn out」為題，寫下回到韓國還是不希望大家忘記他，到家鄉後他有過全職工作機會，但因為怕太穩定就不想回台灣，便放棄了那些，繼續致力在網上、自由度較大的工作，卻發現找不回當時在台灣拍片的動力，「這幾個月下我的身心已經累積了許多壓力，尤其是我的精神也奪走了我的健康，雖然已經去過很多次醫院，但還是只感覺越來越差。」

而宋讚養的YouTube頻道先前有36萬訂閱，最近卻被發現清光了所有影片，只剩一支2年前開小型演唱會的紀錄片，但他上周才發文：「請大家再養我一年就好了喔，謝謝你們」、「謝謝大家喜愛無恥的讚養」，如今影片無預警消失，網友擔心問：「你在哪」、「等你一年可以，但過去的影片能不刪嗎」、「讚養可能自己先下架或隱藏影片吧?!」。

(中時新聞網)