美時（1795）受惠亞太區域與全球外銷兩大市場成長動能強勁，前三季營運表現亮麗，歸屬於母公司淨利7.08億元，EPS達2.92元。

美時第3季營收達28.86億元，年增大幅彈升46.5％，季增7.8％。營業毛利為12.55億元，年增21.7％，季增16.6％。毛利率為43.5％，較前一季提升3.3個百分點。

由於營收規模擴張，加上營業費用管控得宜，美時第3季營業利益年成長51.1％達4.41億元；營業利益率連續第2季達到15％以上，為15.3％，較去年同期增加0.5個百分點。

美時表示，該公司在。出色的營運績效持續帶來穩定的現金流入，逐季有效率的降低美時的槓桿比率下，淨負債對過去12個月之累積稅前息前營業利益（LTM EBITDA）比率，從2019年第3季的3.49倍，大幅降至今年第3季的2.21倍。在所有業務均按計畫如期達成目標下，第3季的每股稅後純益再次突破1元為1.15元，更首度連兩季達到1元以上。

若排除兩項非常態性減損（原料藥問題所提列之額外存貨減損，及歐洲藥物管理局對荷爾蒙用藥Ulipristal之原廠藥證與學名藥證之撤銷建議而提列之減損），第3季常態性每股稅後純益為1.56元。

(工商 )