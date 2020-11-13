1669年創立、自清雍正帝起連續被8朝指定為御藥房的北京同仁堂近期登上熱搜，該老字號7月下旬在北京新開的咖啡店推出中藥咖啡受矚目，熱門品項如枸杞拿鐵、益母草玫瑰拿鐵、山楂陳皮美式等每天都可賣出上千杯，帶動股價穩步上升，周五(13日)在上海證交所開盤跳空，跌幅逾2%，下探27人民幣，仍較咖啡店開設前約26.3人民幣價位高出不少。

中藥與咖啡結合的衝突概念使不少年輕人因為好奇前往嘗鮮。同仁堂表示，開辦咖啡店是為了讓更多年輕世代了解中醫藥。該店所有飲品、麵包均含中藥材，店員以最暢銷枸杞拿鐵為例，稱枸杞漿與咖啡融合後並不會掩蓋咖啡原味，還讓口感變得更厚實滑順。

同仁堂康熙八年創店，至今仍由創始人樂顯揚經營，除被雍正帝指定為御藥房，北京總店還有乾隆帝御賜藥櫃，自行研發出名藥包括安宮牛黃丸、烏雞白鳳丸，以及在現代韓國也很常見的牛黃清心丸等。

除北京同仁堂外，濟南宏濟堂、杭州胡慶餘堂也是其分支，最盛時樂氏家族在全大陸各地分號超過30間，文化大革命時一度被收歸國有，甚至一度發生總經理、第13代樂松生遭紅衛兵打死悲劇而暫停營業，目前維持公私合營模式，並獲授國家級非物質文化遺產。北京同仁堂在臺灣也有銷售據點，臺灣樂氏子孫也有另行註冊樂氏同仁堂、樂氏御供等品牌。

同仁堂1997年6月27日在上交所掛牌，當日收盤價2.15人民幣，2015年12月31日達到股價歷史峰值44.61人民幣，但2018年爆出代工廠回收過期蜂蜜原料後股價暴跌，去年2月被撤銷中國質量獎認證，今年迄今股價在24.13至33.5人民幣間震盪，但咖啡店開設後已從26字頭展現上升趨勢，2周來2度收盤價逼近28人民幣。

(中時新聞網)