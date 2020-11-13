國民黨與黨主席江啟臣日前臉書貼出萊豬影片，今有媒體報導，「美動保團體：曾告知國民黨 抽搐豬隻影片與瘦肉精無關」；民進黨發言人劉康彥表示，國民黨被打臉，這樣的行為根本是造假說謊被戳破，「見笑轉生氣」，企圖用預算審查來掩蓋造假影片的真相。

劉康彥說，移花接木的影片貼出已經第三天，至今仍不下架該影片跟道歉，國民黨與江啟臣主席前天在臉書貼出該影片，經民進黨比對原始影片，揭發國民黨是將動物展望（Animal Outlook）影片移花接木變造，要求下架該影片並道歉，但昨日國民黨不但沒有下架影片、道歉，還堅稱該影片有查證過，甚至揚言要刪減農委會防檢局的預算。

劉康彥表示，國民黨變造、移花接木的影片，根據中央社今日報導，經記者向動物展望（Animal Outlook）查證，動物展望回覆表示：「我們授權國民黨使用這段影片時，清楚告知我們沒有萊克多巴胺使用（於豬隻飼料）的證據，但歡迎他們使用影片來顯示快速屠宰場豬隻所經歷的痛苦。」不但再次證明國民黨使用的影片，確實是移花接木變造的，國民黨再度被打臉還要狡辯嗎？我們再次要求國民黨道歉，並下架該變造不實的影片。

(中時 )