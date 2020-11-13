行政院發言人丁怡銘昨「誤指」獲得今年台北國際牛肉麵節冠軍的皇家傳承，使用含「萊克多巴胺」牛肉，引發軒然大波。新北市前市長朱立倫今天受訪表示，動用國家機器、國家名位打擊民間小店家，行政院一定要非常誠意道歉，接下來處理萊豬的事情不要再波及無辜，不要再有任何政治操作。

台北市長柯文哲昨親赴行政院會建言，呼籲政府要明白標示含萊劑美豬。未料，政院卻「有備而來」，在網路上抓取梗圖，斗大的標題「2020台北市牛肉麵節冠軍，用的就是萊劑美牛」，反將柯文哲一軍，還把無辜的牛肉麵小店家捲入。

牛肉麵業者隨即出示檢驗證明萊克多巴胺（瘦肉精）零檢出，倒打丁怡銘一把；丁怡銘為表達歉意，昨傍晚緊急以3萬9000元下訂100份紅燒牛肉麵，但眼尖網友卻發現發票有打政院統編，質疑丁要用公帑核銷，反而激起更大民怨。

朱立倫說，昨天陳老闆也講受到傷害的不只他這一家，可能很多牛肉麵店從此都會受影響，「動用國家機器、國家名位打擊民間小店家，行政院一定要非常誠意道歉。」

朱立倫又說，接下來處理萊豬的事情不要再波及無辜，不要再有任何政治操作。昨天牛肉麵店家、牛排館受到傷害，接下來還會有多少店家受到傷害？一定認真誠意面對為什麼要進口含瘦肉精豬肉。至於買麵打統編根本不具誠意，只是想要用公帑私了，自己造成的傷害應該要自己好好面對。

(中時 )