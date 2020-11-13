由於新冠肺炎確診人數續創高，疫苗消息紛亂，美股四大指數同步收跌，再加上川普傳出再簽禁令，將封鎖31家陸方具有軍方背景的企業，引發美股期貨盤於台北時間13日續跌，市場恐慌情緒增溫，標普500 VIX期指繼12日大漲逾8％之後，今日續盤堅上漲1～2％。

在台股交易、與標普500 VIX期指連動的富邦VIX ETF（00677U），13日價量齊揚，一早衝上4.16元，大漲近3％，至近午盤時，成交量已約達14萬張（昨天全場成交16萬多張），避險買盤明顯進場。

(工商 )