川普再傳封殺陸軍企 富邦VIX放價上漲 12:312020/11/13 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於新冠肺炎確診人數續創高，疫苗消息紛亂，美股四大指數同步收跌，再加上川普傳出再簽禁令，將封鎖31家陸方具有軍方背景的企業，引發美股期貨盤於台北時間13日續跌，市場恐慌情緒增溫，標普500 VIX期指繼12日大漲逾8％之後，今日續盤堅上漲1～2％。 在台股交易、與標普500 VIX期指連動的富邦VIX ETF（00677U），13日價量齊揚，一早衝上4.16元，大漲近3％，至近午盤時，成交量已約達14萬張（昨天全場成交16萬多張），避險買盤明顯進場。 (工商 ) #VIX #川普 #富邦 #標普 #期指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台美對話 不談也罷 04:092020/11/13 時論廣場 川普頒行政命令 禁美企與個人投資31間受解放軍控制企業 06:172020/11/13 國際 共和黨最鷹派學者都唱衰 斷言一權威會讓川普準時搬出白宮 10:422020/11/13 國際 川普再祭殺招 禁止投資華為、海康威視等中企 11:102020/11/13 財經 川普一旦認輸 緊急特赦自己和盟友將成頭號要務 08:272020/11/13 國際 川普親信顧問李萬度斯基 新冠肺炎確診 05:582020/11/13 國際 喬治亞州人工驗票 川普陣營振奮 04:102020/11/13 全球財經 《國際產業》華為又中槍 川普下令禁止投資協助中國軍企 11:072020/11/13 財經 通話日韓澳元首 拜登鞏固亞洲盟友 04:092020/11/13 國際大事 大選後契機 中美應重啟對話 04:102020/11/13 焦點新聞 財經熱門新聞 爆賺！台積電史上最大調薪20％ 逼死上班族 - 財經 TikTok逃封殺 美商務部找到台階下 暫停執行所有禁令 - 財經 非洲挖到石油「油價會降」？中油霸氣回一句 - 財經 《國際社會》加州確診破百萬 芝加哥發布居家防疫令 - 財經 - 時報資訊 費時八年… RCEP將完成簽署 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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