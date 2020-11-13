行政院發言人丁怡銘12日表示，台北市牛肉麵節冠軍用的就是「萊牛」，引發爭議，風波竟延燒到台東。此話一出，讓曾兩度獲牛肉麵節冠軍的老闆林秀源生意大受影響，客人少了7成！他強調未用萊牛，用的都是澳洲牛。

林秀源曾在2013連續兩年獲得台北市牛肉麵節冠軍，他在2020年10月回到故鄉台東開店，許多饕客慕名前來，未料竟受到「萊牛」不實傳聞影響，生意瞬間大受影響，客人們紛紛打電話詢問他的牛肉是否含有萊克多巴胺，客人說看了新聞後，都不敢上門光顧。

後來，同為冠軍得主的台北牛肉麵店，12日晚間也致電向林秀源訴苦，兩人竟都成為牛肉麵風波受害者。

曾參選台東立委的台灣民眾黨陳允萍13日探視好友林秀源，林無奈地大吐苦水，他說店內牛肉麵所使用的都是檢驗合格的澳洲牛肉，並且出示證明給陳允萍看，表示店裡所使用的食材，絕對都是安全無虞的。

對此，陳允萍表示，行政院發言人丁怡銘發言不當引發民眾恐慌，並造成商家商譽受損，他將協助蒐集相關事證，並視情節對丁提出侵權告訴。

(中時 )