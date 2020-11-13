美國國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）今天表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。前新北市市長朱立倫受訪表示，中華民國向來都是主權獨立國家，這109年來都是如此，這是事實，兩岸往來一定要互相尊重。

美國國務卿蓬佩奧接受電台節目修伊特秀（Hugh Hewitt Show）訪問，談論諸多中國、台灣相關議題。針對中共鷹派「武統」一說，蓬佩奧指出，談論這議題用詞正確很重要，台灣非中國一部分，前總統雷根（Ronald Reagan）政府為制定對台政策所做的工作也承認（recognize）這件事，過去35年美國兩黨政府皆遵循這些政策。

朱立倫指出，國內的國民黨、民進黨對美國的共和黨、民主黨往來一定是彼此等距，保持密切聯繫，不過我們現在要尊重美國正在政權交接的狀況，拜登政府準備要上來，對於新的執政黨、新的政府我們要尊重。

(中時 )