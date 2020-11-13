台北市長柯文哲今（12日）親赴行政院會，要求萊豬源頭標示，卻遭政院發言人丁怡銘拿出網軍格式圖卡，反控牛肉麵節冠軍得主用的就是萊牛，引發風波。有網友起底，丁怡銘所用的資料，竟是來自挺綠網紅「焦糖哥哥」陳嘉行，直呼真的是中央網軍一條龍。對此，挺綠網紅焦糖哥哥也作出回應，表示他真的完全不知情，而且將心比心，他認為這種作法很不恰當。

為合理化政府開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，丁怡銘昨天召開記者會，公開稱台北市牛肉麵節冠軍店家，就是使用含有萊劑的牛肉。

雖然丁怡銘後來表示為店家造成困擾感到抱歉，但他強調並非針對北市與特定店家，卻慘遭網友打臉，指出圖卡上面已經直接點名，根本睜眼說瞎話。更有網友發現，丁怡銘所使用的資料竟是半個月焦糖哥哥的資料。

對此，焦糖哥哥今也在臉書發文回應，以下是焦糖哥哥回應的全文：

各位關心的朋友，大家好

對於行政院使用梗圖，造成冠軍牛肉麵店家的傷害，我因為也牽涉其中，有必要來跟各界說明。

10月底在臉書上看到這張圖轉傳，因為圖內容講的是台北市冠軍牛肉麵的牛肉是否也要零檢出？

我身為台北市的餐廳業者，看到中央和地方的法規不同，當然會困惑，我才會發文並tag副市長黃珊珊，是希望台北市政府能說明，讓業者能有所適從，當時我沒有針對同樣使用美牛的餐廳業者。

至於事隔近半月，昨日行政院會上使用同一張網路梗圖，再另外加上牛肉麵業者使用萊牛的結論，造成業者的傷害，我完全不知情，而且將心比心，我認為這種作法很不恰當。

有關這陣子萊豬議題的討論，我也學到了很多食安相關的知識。我吃台灣豬肉長大，店裡也只用台灣豬肉，未來就算萊豬開放進口，我還是堅持只用台灣豬肉。

我原本就督促自己好好讀書，而這陣子許多網友、朋友、校方老師也給我不少我指教、建議，都是為我好，希望我好好讀書專心在課業上。

我清楚自己還有許多不足之處，今天開始，我會專心讀書、工作。如果有造成任何人的困擾，我感到非常抱歉，也誠摯向他們道歉。

謝謝大家的提醒。

批踢踢網友看到焦糖的回應，譏諷表示，「切起來喇」、「梗圖哪次不湊巧」、「笑死！甩尾甩的比誰都厲害！真噁心」、「這種話真敢扯」、「他會覺得道歉就可以了事嗎」、「次元切割刀」、「神切割」！

(中時新聞網)