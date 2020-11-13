政院萊牛圖卡風波，政院急滅，行政院長蘇貞昌今天親自出手善後，傍晚要親赴牛肉麵店家致意吃麵，還在臉書留言，告訴行政院發言人丁怡銘，要他深切檢討，不准再有下次。

蘇揆在臉書說，讓牛肉麵店家被波及，他要說聲對不起。丁怡銘本該說明政策、讓人民安心，卻波及做生意的店家，很不應該。做錯事，要道歉，要檢討。

蘇揆也說，他要丁怡銘第一時間親自登門，拿出最大的誠意道歉，請求店家原諒，並自費捧場老闆的冠軍牛肉麵，犒賞被他連累的行政院職員。他現在當眾說明白，要丁怡銘深切檢討，不准再有下次。

(中時 )