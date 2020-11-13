萊牛圖卡風波 蘇揆：丁要深切檢討 不准有下次 12:342020/11/13 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 丁怡銘失手，蘇揆在臉書警告了(蘇揆臉書截圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 政院萊牛圖卡風波，政院急滅，行政院長蘇貞昌今天親自出手善後，傍晚要親赴牛肉麵店家致意吃麵，還在臉書留言，告訴行政院發言人丁怡銘，要他深切檢討，不准再有下次。 蘇揆在臉書說，讓牛肉麵店家被波及，他要說聲對不起。丁怡銘本該說明政策、讓人民安心，卻波及做生意的店家，很不應該。做錯事，要道歉，要檢討。 蘇揆也說，他要丁怡銘第一時間親自登門，拿出最大的誠意道歉，請求店家原諒，並自費捧場老闆的冠軍牛肉麵，犒賞被他連累的行政院職員。他現在當眾說明白，要丁怡銘深切檢討，不准再有下次。 (中時 ) #檢討 #店家 #牛肉麵 #行政院 #風波 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 行政院牛肉麵事件 網驚：國運籤居然神準預言 05:242020/11/13 政治 指高市牴觸母法 藍委拿蘇揆發言打臉阿中 04:092020/11/13 政治要聞 皇家傳承牛肉麵遭出征 網留「五星評價」力挺抗政府 09:232020/11/13 生活 冠軍牛肉麵躺著中槍 朱立倫：政院誠心道歉、莫再波及無辜 12:322020/11/13 政治 行政院牛肉麵風波 害台東分店生意慘跌7成 12:322020/11/13 生活 政院牛肉麵之亂 網推一招自保：小心政府隨時會陰你 07:492020/11/13 政治 政院豬牛不分 孫大千：美牛與美豬有五大不同 09:082020/11/13 政治 萊牛爭議蘇貞昌力挺丁怡銘 民眾黨痛批：雙標黨再現 13:342020/11/13 政治 短評／蘇內閣又萊亂 04:092020/11/13 時論廣場 萊牛圖卡風暴止血 政院緊急下架院會記者會影片 11:292020/11/13 政治 政治熱門新聞 丁怡銘買麵打統編「代誌大條」媒體人斷言：犯下3錯誤 - 政治 2024侯友宜若不出戰 媒體人爆一猛將可能再披戰袍 - 政治 行政院牛肉麵事件 網驚：國運籤居然神準預言 - 政治 美國大選結果有爆炸性發展？網預言：馬上就要換人崩潰了！ - 政治 「哏圖」遭政院瞎扯牛肉麵店家用萊牛 焦糖哥哥回應了 網：神切割 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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