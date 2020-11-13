六福(2705)受惠暑期國旅需求爆發帶動，2020年第三季本業營運報復性反彈，稅後淨利0.14億元、每股盈餘0.08元，成功轉虧為盈、為近5年單季首度獲利。累計前三季稅後虧損3.17億元、每股虧損1.7元，虧損幅度收斂35.67％，表現亦為近4年同期最佳。

六福公布第三季合併營收5.8億元，季增近1.81倍、年減4.89％。毛利率32.44％、營益率5.76％，自第二季負20.52％、負91.73％谷底報復性反彈，亦優於去年同期25.95％、負3.1％，本業營運由虧轉盈，分創近5年、近6年同期高點。

在本業營運強勁轉盈帶動下，六福第三季業外雖再度由盈轉虧，但稅後淨利0.14億元、每股盈餘0.08元，較第二季虧損1.49億元、每股虧損0.8元及去年同期虧損0.34億元、每股虧損0.26元大幅轉盈，為近5年來首度繳出單季獲利佳績。

累計六福前三季合併營收10.71億元、年減33.24％，為近25年同期低點。毛利率自11.64％提升至13.55％，惟營益率續降至負28.24％，為同期新低。不過，受惠業外虧損減少86％，稅後虧損3.17億元、每股虧損1.7元，虧損幅度收斂35.67％，表現為近4年同期最佳。

六福表示，第三季受惠暑期旺季國旅暢旺，六福村主題遊樂園推出「冰霧派對」成功吸客，暑假檔期入園人次大增至60萬，並帶動園區二次消費人次年增1.3倍，關西六福莊平均住房率亦達70％表現。

至於因邊境管制國際客斷炊，使住房業務遭受衝擊的台北六福萬怡酒店，在暑期旺季帶動下，每逢周末住房率亦達約5成、平日則約2成左右。同時，「起家厝」六福客棧7月轉作防疫旅館，第三季幾乎滿房，亦為營運帶來顯著挹注。

展望後市，受惠國旅需求持續暢旺，六福在2020年ITF台北國際旅展續創佳績，整體業績達4200萬元、年增18％。未來將持續發展精緻且高體驗價值的旅遊商品，以符合新興消費族群樂齡族的喜好。

其中，具四鐵共構交通優勢的台北六福萬怡酒店，推出的散策旅行、茶山微旅行住房專案最受歡迎，至年底前還有吃敘日自助餐廳送大閘蟹，以及春酒尾牙、耶誕節、跨年、春節年菜等活動陸續開跑，可望挹注第四季營運動能。

同時，六福不畏觀光寒冬，持續攜手莊福文教基金會關懷偏鄉弱勢孩童，今日宣布啟動「愛心圓夢．永續希望共學募款計畫」，首場將在12月19日招待全台3千名偏鄉及弱勢學童於六福村野生動物園共學，盼能共同提升弱勢學童受教權，希望全年實現萬名學童共學夢。

(時報資訊)