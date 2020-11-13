蘋果iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini今(13)日正式開賣，亞太電(3682)祭出超噱頭買大送小限定開賣活動，搭配5G指定購機方案，只需申辦一個門號，月付1,399元，就能把iPhone 12 Pro Max太平洋藍色(128GB)和iPhone 12 mini(64GB)一次帶回家，果然吸引果粉徹夜排隊，亞太電行銷中心副總經理鄧美慧表示，在本次iPhone 12系列產品多元、加上各項優惠助攻，看好有實力挑戰歷史熱銷款iPhone6。

鄧美慧認為，本次蘋果iPhone12系列定價明確，且產品系列也多元化，加上舊換新活動，最高可以折價兩萬二，對電信業而言也希望客戶能藉此投身5G手機，帶動資費升級，看好有機會出現換機潮，挑戰歷史熱銷款iPhone6。

升級5G有助於帶動電信業ARPU，鄧美慧表示，用戶4G升級5G資費，ARPU至少可以多3成，所以電信業當然希望消費者可以升級5G，但5G建構上三大基礎上，即頻譜、基站最後才是資費，所以在營運商積極建設發展應用的同時，只追求低價對產業並不好。

以目前iPhone12供貨狀況來說，鄧美慧表示，大致可以滿足約6成客戶，往年經驗來看，年底前缺貨狀況能緩解，iPhone 12 Pro Max預購狀況優於mini，有6成客戶申辦1399元資費。

鄧美慧表示，目前觀察到，新用戶申請4G、5G資費各半，舊客戶對5G需求不會特別提升，談到向來被拿來比較的競業台灣之星在日前雙十一推出299元資費5G吃到飽，他也坦言，「真的太便宜」!

亞太電5G拚後發先至，搶在今日蘋果iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini開賣之際，推出全台最狂的買大送小限定開賣活動，搭配5G指定購機方案，只需申辦一個門號，月付1399元，就能把iPhone 12 Pro Max太平洋藍色(128GB)和iPhone 12 mini(64GB)一次帶回家，限量前30名，必須是新申辦/攜碼資格的消費者。

(時報資訊)