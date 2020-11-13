政院發言人丁怡銘的「萊牛」風波，讓板橋皇家傳承牛肉麵成為政治人物打卡夯點，不過藍營政治人物選擇前往新海路總店，綠營政治人物到重慶路創始店，誰是正統老店，藍綠各自表述，綠委羅致政與國民黨新北市議員葉元之更是在網路互槓。

行政院發言人丁怡銘昨在行政院會後記者會指北市牛肉麵節今年冠軍用的就是含有萊克多巴胺的美牛，店家拿出檢驗報告自清，引發輿論譁然。

丁怡銘昨晚在羅致政陪同，前往重慶路的皇家傳承牛肉麵，民進黨新北市黨部主委何博文與議員黃俊哲今也是到重慶路捧場，連行政院長蘇貞昌也將在傍晚前往重慶店拜訪。

與綠營選擇不同，藍營的前新北市長朱立倫，柯營的台北市副市長黃珊珊，昨晚則是前往新海路的總店，新北市議員葉元之批評丁等人故意避開媒體跑到重慶路是誠意不足，是「大街罵人小巷道歉」，引發到底哪間才是正統之爭。

羅致政在臉書表示，其實去那一家店真的不是重點，不過如果議員有在板橋走動的話，就知道重慶路的皇家傳承牛肉麵創始店才是在地老顧客最常去的地方，而老老闆每天都是在這間28年的老店，親自站櫃台招呼客人，而他連客人的名字、住哪、職業都叫得出來。

羅致政說，他跟丁發言人到店𥚃，也是跟平常一樣客人滿滿，且由陳老闆親自接待，講什麼大街？什麼小巷？葉議員，少上電視，多跑點地方吧！如果議員沒去過這家老店、也不認識老闆，那我邀你去吃今年得奬的川麻牛肉麵，好吃。

葉元之也不甘示弱指出，做到立委不要搞錯重點，沒有人要跟戰哪家店才是總店或創始店，板橋人都知道，每家分店一樣好吃，故意去扯創始店才是在地老顧客常去的地方，是想害其他店都生意不好嗎？

葉元之說，老闆才是努力研發經營得到台北牛肉麵節冠軍的人，老闆才是被你們這些大官傷害的人，要道歉當然是要到總店跟老闆道歉，偷偷摸摸跑到創始店去跟老闆爸爸道歉欺負兒子找爸爸道歉有事嗎。

葉元之說，行政院發言人是以國家政府機關、動用那麼多媒體資源栽贓一家板橋的優質牛肉麵店，昨天晚上媒體都聚在總店，應該以相同規格好好在媒體前向老闆道歉，結果瞎掰個理由跑去創始店吃麵，其實是故意閃媒體，這就是「大街罵人、小巷道歉」。

老老闆陳世楨說，新海路是由兒子負責的總店，重慶路則是他已經守了28年的店，每天都由他親自擦窗打掃環境，品質都是一樣，沒有分這麼清楚。

(中時 )