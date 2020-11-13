中共全國政協常委、前財政部長樓繼偉今表示，中國已經到了研究寬鬆貨幣政策有序退出的時候，但不是財政政策，對全球而言還為時過早。他並提到，即使拜登上台，美國對中國的遏制也是不可避免，短期中美關係不會太好，未必能減少貿易摩擦。
樓繼偉今出席財新峰會發表演講時表示，當前債務週期與經濟週期錯位，債務率的高企使得財政政策、貨幣政策空間縮小，應堅決降槓桿以防後期出現債務破滅風險。
他指出，中國已經到了研究寬鬆貨幣政策有序退出的時候，但強調不是財政政策，「是到了研究的時候，沒說現在馬上退；退出的節奏掌握好，必須有序退出，因此需要早研究。」
談及美國時樓繼偉提到，需要盡快科學化地控制疫情，盡力修復被撕裂的美國社會。他又稱，維護美國自身利益，不能違反常識，例如低儲蓄率、高財政赤字率，則國際貿易必然是逆差，一定要追求貿易順差是不可能的，這必然導向單邊主義。他指，川普已執政4年，上來就打關稅戰、貿易戰，「到現在貿易的逆差一點沒縮小」，「你是發鈔國，你就必須是貿易赤字，這是不可能改變的東西」，強調要回到常識。
(中時 )
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