金湖分局外也設立攔檢點，希望有效遏止交通亂象。（警方提供）

金城鎮縣府外昨夜又發生車禍，警方趕往現場處理。（民眾提供）

金門最近出現改裝汽、機車一路狂飆，連警局一帶路段也成群飆車的亂象，呼嘯聲夜夜擾人清夢，搞得一般民眾人心惶惶。金湖分局昨（12）日起連4天擴大攔檢，首日查獲2輛改裝車，金城分局今起也將在重要路口加強取締。

金門汽、機車數量連年激增，導致軍管時期規畫的道路系統，原設計的承載量早已不敷使用，加上部分民眾駕駛習慣不良，導致交通事故頻傳，成為鄉親最關切的生活日常之一。

最近，金城、金湖2地更時有改裝汽、機車狂飆，飆仔出沒時間不再集中於夜間，路段也不再限於鄉下，人車混雜的鬧區照樣呼嘯通過，高速蛇行亂鑽讓人提心吊膽，甚至連警局一帶路段也有人飆車，引擎轟隆聲十分刺耳，不少民眾憂心：「金門變了!」也質疑警察在哪裡？

有些民眾還抱怨，半夜被飆車吵醒，就再也睡不著覺，只能乾瞪眼等天亮，被吵得苦不堪言，因此向110系統反映，希望警方站出來管一下。

金湖分局在原本每月規畫的擴大臨檢及路檢勤務外，昨夜起更在新任分局長何明祥坐鎮指揮下，在易肇事路段舉辦監警聯合稽查勤務，重點取締青少年危險駕車、未戴安全帽、違法改裝車輛、無照駕駛及酒後駕車，首日查獲改裝車輛2件。

金城分局也將自今天起，派員在重要路口站崗和攔檢，包括環島北路、大學路、民生路和民權路、浯江路北堤一帶，以及車流量最大的榜林圓環5岔路口，只要抓到違規就依法處罰或送辦。

(中時 )