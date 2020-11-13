東南旅行社今天傳出將資遣勞工一事，對此，勞動部表示，據向東南旅遊瞭解，提及因為政府補貼結束、業務緊縮等原因，因此要裁撤15％人力，後續將請各縣市政府瞭解轄內東南旅遊裁員情況，並輔導其遵循法令規定。

據勞動部統計，截至今年9月為止，通報大量解僱的事業單位累計達299家、1萬2601人，相較去年同期累計的137家、11503人增加，其中今年大量解僱事業單位以製造業76家最多、住宿及餐飲業以68家次之、批發及零售業以62家再次之。

勞動部官員表示，原本就有接到此消息，但公司當初稱仍在規劃中，至今也沒有收到大量解僱計畫書，今天傳出消息後，隨即再跟東南旅行社確認，公司則稱因為政府補助結束、業務緊縮等原因，因此要裁撤15％人力。

但勞動部官員指出，東南旅行社員工總數達1000餘人，裁撤15％人力未達大量解僱通報門檻，後續會請各地方政府輔導各縣市東南旅遊據點遵循法令規定。

(中時 )