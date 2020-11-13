高雄捷運公司繼2019年獲得由中華智慧運輸協會所頒「智慧運輸產業創新獎」之榮譽後，13日再以「交通行動服務（MaaS）示範建置與服務擴充計畫-以高雄Men Go為例」專案，攜手交通部運輸研究所、高雄市政府交通局、中冠資訊股份有限公司及逢甲大學，共同獲頒「2020智慧運輸應用獎」。

這次獲獎再次展現高捷公司除致力提供最安全舒適的大眾捷運系統運輸服務之外，在智慧運輸領域更攜手產官學代表，為軌道運輸的創新及未來發展，一起貢獻心力。

交通行動服務（Mobility as a Service, MaaS）概念最早係於2014年在芬蘭赫爾辛基市提出，其理念為「整合多元運具成為單一運輸移動服務，透過長期套票優惠以及行動裝置，提供符合民眾需求的運輸服務」。此概念不僅受到全世界運輸領域的高度重視，歐美先進國家更相逕啟動MaaS計畫。

台灣MaaS發展運用為交通部智慧運輸計畫的重點，高捷公司所參與的MaaS團隊自107年選定高雄為示範場域發展至今，除了屢屢獲獎受到肯定之外，於實際應用層面，在高雄市政府大力支持與推動之下，更已成為通勤通學交通運輸結合智慧生活科技，包含金融、消費、載具等資源整合的新平台，使用人次已突破800萬人次。

這次獲獎是促使高雄捷運公司與MaaS團隊繼續向前的動力，未來將在交通部與高雄市政府的支持下，於明年度持續推動本專案，帶著這份榮譽，持續為社會大眾提供一個多元而無縫接軌的公共運輸環境。

(工商 )