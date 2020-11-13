半導體材料大廠華立（3010）受惠中美科技戰的轉單效益，在半導體先進製程、高階伺服器5G高頻基材及資通訊鏡頭光學材料相關需暢旺，業績無畏疫情逆勢走高，第三季獲利達6.36億元，季增44.2％、年增41.7％，每股盈餘站上2元大關。

華立第三季合併營收高達161.6億元，毛利金額也呈現雙位數成長，紛紛創下歷史單季新高外，營業利益率也締造過去十年單季最高紀錄；稅後淨利6.36億元、每股盈餘達2.75元，寫下公司掛牌以來的單季新猶。法人樂觀表示，在年底旺季效應帶動下，華立全年營收、獲利都有望刷新記錄。

華立前三季營收達433.5億元，年增6.6％，登上歷年同期高峰，光本業年增就高達32.1％，推升稅後淨利達14.2億元，較去年同期成長28.2％，創造每股盈餘6.14元佳績。

華立供應台灣半導體晶圓代工廠各項高階材料，包含前段製程光阻液、CMP研磨液、電子級化學品及特殊氣體，受惠中美科技戰轉單挹注，以及宅經濟興起與全球5G陸續開台等利多拉抬，客戶端投片量大增產線滿載，半導體業績呈現雙位數高成長，同時華立引進的5G高頻基板攻入高階伺服器市場業績大爆發，製程用高解析度乾膜營收同樣銳不可擋。

展望後市，蘋果新世代的行動裝置採用主流規格USB Type-C連接埠，引領全球的充電線更換潮，受此激勵華立耐高溫尼龍材料營收可期。今年因疫情各式遊戲機大賣，華立引進的熱固性工程塑料，同樣具有高強度、高信賴性及絕緣系統的特性，成為遊戲機電源大廠的首選。

另外華立在綠電中的太陽能電站、儲能都有超前布局，甫於10月底在興櫃掛牌的天力離岸風電科技，在今年5月已與華立簽署風機葉片材料供應合約，華立身為產業界重要的創始股東，未來將與政府及業界並肩為低碳的綠色能源扮演關鍵推手。

(工商 )