蘋果全新最大及最小的新機iPhone 12 mini及iPhone 12 Pro Max，終於在今（13日）早迎來正式取貨及開賣，早上8點雖然仍是陰雨不斷的狀況，加上此次在信義區的3大電信商也並未推出排隊優惠的狀況下，但是在威秀商圈一帶仍是充滿了等候取機，或是想要排隊購買限量現貨的果粉。

早於周六（7日）晚上10點就到中華電信門市外排隊的洪先生，在上一波10月23日開賣時已入手iPhone 12 Pro，當時已經是台灣大排第3名的消費者，但現在因為個人是手機的重度使用者，使用過後覺得iPhone 12 Pro太小之餘，電力也未如需求，因此早已在購買後幾天以原價轉賣朋友。而此次特別提早排隊購買iPhone 12 Pro Max 256GB的太平洋藍色，雖然知道沒有任何排隊優惠，只是希望有機會能夠買到現貨就已心滿意足。

中華電信今未推出任何排隊優惠，但卻仍在早上未到8時前已吸引大批果粉排隊購機。（石欣蒨攝）

至於在遠傳外排頭香的劉先生就表示，此次在昨晚11時就來到現場排隊，過去從iPhone 4就開始每代都會換新的iPhone，而此次因著剛好續約準備換機，將購入iPhone 12 Pro Max 128GB的太平洋藍色。

而今在蘋果A13的門市，就僅開放有預購的消費者取貨，早於早上6時就來到現場的高先生，就入手了iPhone 12 Pro Max，選色則為石墨灰色，此次換機的原因主要為鏡頭升級的部分最為吸引，加上夜攝、人像等技術都有加強，因而特地空機購入新機，而且在蘋果門市購買還有14天保固條款更適合不需續約的他，「目前覺得5G還沒普及，打算1、2年後才升級成5G用戶，但現在可先入手新機。」

遠傳外也有不少消費者冒著雨在排隊等待購買iPhone。（石欣蒨攝）

早上6時就來到蘋果A13門市現場的高先生，入手了iPhone 12 Pro Max 石墨灰色。（石欣蒨攝）

iPhone 12 Pro Max全系列。（石欣蒨攝）

iPhone 12 mini全系列。（石欣蒨攝）

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