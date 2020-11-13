歲末將至，新北市鶯歌區公所今年向行政院農委會農糧署申請2萬公斤白米，從本月13日至20日在區公所大廳發放給弱勢家庭。鶯歌區長施明慧表示，這次活動有近50位志工參與，感受到地方居民的熱心公益，也希望藉此表達對弱勢家庭的關心和照顧，讓他們能溫暖過好年。

鶯歌區公所表示，只要符合資格列冊的低收入戶、中低收入戶、身心障礙生活補助者、弱勢兒童少年生活扶助及中低收入老人生活津貼家庭的民眾，攜帶通知單、身分證、印章就可於上午8：30至下午16：30前往區公所領取救助米，預計有2750戶弱勢家庭可領取。

鶯歌區公所補充，每包米都有透氣孔，可保存2至3個月，不建議久放，若短期內未能食用完畢，可冷藏於冰箱或冷凍櫃保存，而救助米屬於政府公糧，民眾也不得任意轉售或轉贈。

施明慧表示，發放愛心救助米是市府和公所對弱勢家庭的關心，發放志工也希望盡一份力照顧地方弱勢家庭，因此這次活動相當有意義，希望領米的民眾也能在溫暖中度過寒冬。

(中時 )