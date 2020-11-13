鋁合金廠廷鑫(2358)第3季營收4.6億元，較上季成長12.66％，較去年同期減少13.9％；歐美經濟回穩，鋁合金業務受惠轉單效益、皮件業務正常供貨，歸屬母公司稅後淨利205.1萬元，較去年同期減少88.06％，EPS 0.02元。近年公司產品結構改變並有效降低生產成本，營運績效明顯好轉，今年雖受疫情衝擊，累計前三季營收116.63億元，年減4.69％；公司平均毛利率穩定維持在近年高檔，連續三季保持獲利表現，前三季平均毛利率11.62％，較去年同期增加1.91個百分點，帶動歸屬母公司稅後淨利773萬元，較去年同期成長298.45％，EPS為0.08元。

受惠於宅經濟效應，下游自行車、運動器材需求強勁，廷鑫鋁合金業務訂單暢旺，加上皮件業務持續穩定出貨，10月營收1.88億元，較去年同期成長10.1％；累計1-10月營收13.52億元，年減1.86％。廷鑫表示，鋁合金下游需求成長，公司出貨較過去成長約2～3成，訂單已排到明年1月；但國際鋁價自9月起上漲，部分客戶以鋁錠庫存委託公司代工，因此營收成長幅度不明顯，然對公司毛利率提升有正面助益。

皮件業務下半年恢復正常出貨，另有追加急單，可望將上半年暫緩部分追回，全年皮件營收可望回到年初預期水準。目前皮件訂單出貨時程已排到明年2月，在產能擴充的規劃下，明年皮件業務的貢獻可望進一步提升。

(時報資訊)