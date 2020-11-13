美國的新冠肺炎確診數持續激增，越來越多地方政府正在考慮或已經收緊防疫限制措施，使經濟復甦前景蒙上陰影，美股道瓊指數與標普500指數期貨下跌，原油期貨價格走低，但以科技股為主的那斯達克指數期貨相對抗跌。

目前道瓊指數期貨下跌0.28%，為28,910點。標普500指數期貨跌0.16%。被視為防疫受惠的科技股再獲市場青睞，那斯達克100指數期貨逆勢漲0.18%。

美國期油目前大跌1.87%，報每桶40.34美元。布蘭特期油下挫1.54%，報每桶42.86美元。

在疫苖消息帶動的狂熱消退後，投資人擔心疫苖問世到普及還需一段時間，也還有許多挑戰需要克服，但歐美疫情正在飆升，周四道瓊指數大跌317.46點或1.08%，收在29,080.17點，盤初一度重挫495點。標普500指數收跌1%，那斯達克指數跌0.65%。

對經濟成長敏感的工業股與金融股表現疲弱，受疫情重創的航空股與遊輪股在近來大漲一波後拉回，標普500指數11大類股全面收黑，能源股指數大跌3.39%，表現最疲弱。

儘管周四大跌，但本周以來標普500指數仍然上漲近2%，因輝瑞周一宣布其新冠候選疫苖的試驗結果顯示防護力達到9成，引爆投資人對經濟可望迅速復甦的憧景，以及投資人看好美國國會參眾兩院分別由民主黨與共和黨取得掌控權，可避免總統當選人拜登上任後通過加稅、分拆等不利於企業的政策。

繼德州之後，稍早前加州成為美國第二個確診數破百萬的州。為了防止疫情快速擴散，加州本周二已對更多郡實施更為嚴格的限制措施，舊金山市長London Breed亦表示，該市將調整重啟計畫。此外，伊利諾伊州芝加哥市也宣布自11月16日周一起實施為期30天的居家防疫措施。紐約州也宣布自周五起實施宵禁，並警告若疫情不見緩解，將不排除封城的可能性。

根據約翰·霍普金斯大學提供的數據，過去一周美國至少47個州的每日平均確診數較前一周增加逾5%，而至少46個州的住院人數較前一周增加。

(時報資訊)