韓國央行最新數據顯示，韓國9月底M2廣義貨幣供給量站上3115.8兆韓元，約2.8兆美元，較8月增加0.5%。至於跟一年前相比，M2則增加9.2%。

M2有廣義貨幣供給量之稱，是商業銀行活期存款，也就是狹義貨幣供應量，加上定期存款與活期存款。若M2年增率續增，代表市場廣義資金供給量增加，對消費和股市是好消息。反之，若M2是出現年減的話，代表廣義資金供給量減少，對消費和股市則是不好消息。

韓國央行表示，由於市場狂申請抗疫補助金，加上利率低到不行，是造成9月M2迅速增加主因。其中，家庭與非營利組織部分月減3.5兆韓元，但企業則是月增8.7兆韓元。

韓國經濟受到新冠肺炎衝擊，企業獲利與家庭收入雙雙減少，也造成消費者支出與出口量方面，均出現下滑跡象。

從元月20日韓國出現第一個確診案例後，韓國央行動作迅速，不到3個月就陸續降息兩次，也讓目前利率只剩下歷史新低的0.5%而已。

(時報資訊)