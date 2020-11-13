熊貓送餐系統今午大當機，外送員「無法收單」。（圖擷自熊貓官網）

（13：50更新）

熊貓外送（foodpanda）今（13日）中午傳出送餐系統大當機，導致外送員無法接單送餐，由於正值午餐時間，許多網友湧入PTT哀嚎「點了一小餐點沒到」。對此，熊貓官方回應，工程團隊正火速搶修中，並強調訂單若受影響，將盡速退款。

一名新竹網友在PTT上發文表示「熊貓foodpanda系統異常中」，午餐時間外面卻有一排熊貓外送員在聊天，詢問才知是外送平台的系統當機了，導致無法外送，引發網友討論，「點一小餐沒到」、「外送員傳訊息說看不到配送地址QQ」。

不少人也到熊貓的臉書留言抱怨，「五分鐘路程的麥當勞可以等2小時」、「店員取餐沒送到 又不給取消單」、「員工全部都快餓到不行了，到底？」對此，熊貓回應：「由於目前平台系統異常，工程團隊正火速搶修中，將暫時停止外送服務，外帶自取功能不受影響，造成您的不便，非常抱歉。並強調，若訂單被取消則將盡速退款。」另待系統恢復後，小編會立即通知。

不少外送員也在臉書上向消費者喊話「不要再下單了！」，系統故障中，完全看不到配送地址，因此未免久候，請勿下單。更有人表示，「熊貓系統當機，我的餐點不知道要送給誰，現在在客人樓下，但是不知道她住哪一樓，要把大聲公拿出來了嗎？」

此外，許多與該外送平台有合作關係的店家也紛紛在臉書PO文說，「熊貓系統壞掉了，已經下單的人可以致電店家」、「熊貓系統又出狀況了，如果等候許久，建議取消訂單」、「熊貓系統故障中，今天中午有訂餐的客人，請跟熊貓索取賠償」。

(中時新聞網)