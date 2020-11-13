藍委陳超明及辦公室主任梁文一被控在涉入SOGO案，收賄向經濟部施壓，兩人否認犯行，遭羈押禁見迄今。台北地院今天上午傳喚梁，梁表示「請託」與「政治獻金」是兩回事，檢方指控他收賄50萬，其實他曾想過要還錢，但因疫情等因素工作太忙，才忘記處理，希望法院還他清白；北院下午則會傳喚陳出庭。

檢方起訴指出，郭克銘2019年10月與梁文一、陳超明會面，提議以200萬元政治獻金包裝行賄，希望陳開SOGO案公聽會，陳拒絕。郭改請東吳大學與徐永明合辦，陳同意列名，並親自致電經濟部長沈榮津、魏姓國會聯絡人，施壓經濟部派人出席公聽會。陳、梁今年1月分別收受100萬元、50萬元。

梁文一今開庭稱，請託與政治獻金是兩回事，他幫忙安排郭克銘與陳超明會面，但也告知公聽會必須有通案性質；郭另一個時間點討論到選情，表示可找2家公司贊助政治獻金。他後來看到公聽會題綱，認為個案性質太強，會面時陳也表明從未針對SOGO案發言，當場拒絕，雙方沒有達成期約。

梁指出，徐永明去年12月18日辦公聽會，經陳超明打電話後，他得知經濟部給面子派員出席，基於幕僚工作轉知結果，從未要求陳施壓；公聽會當天他在苗栗，活動結束後趕到台北，會議已結束，但簽到簿仍在現場，就順手簽了名。

梁說，郭克銘後來牽線統領百貨總經理翁華利等人提供政治獻金，因合法收受獻金期限將屆，才會主動詢問進度，郭安排1月7日碰面，當天翁給他感覺很差，好像把他當員工要他辦事，他因此態度冷漠，會面在氣氛不好的情況下結束。郭事後向他道歉，他才說：「事情如果複雜就不要了。」這是他個人的思考，未與陳超明討論。

梁說，隔天郭克銘約他和李恆隆碰面，他感覺李比較健談，相談氣氛不錯，李拿出50萬元現金稱：「錢都帶來了，你們又在選舉，就拿去用吧。」並表示不用開收據給他，另承諾會請朋友公司再捐100萬元。

梁表示，他沒有以現金形式收過政治獻金，所以帶回家放著思考要用什麼名義存入專戶，因陳超明忙著選舉，就沒有報告此事，選後又遭遇疫情、新會期、質詢「社區做口罩」風波等事件，就忘了處理這50萬元。他被調查局約談時，是主動供出這筆錢，從來沒有動支。

(中時 )