台股盤中由黑翻紅，力守13,200點及五日均線，其中航運股近日陸續公布第三季季報，紛紛繳出亮眼成績。台股13日盤中航運族群股價稍見反彈，貨櫃三雄中長榮（2603）、陽明（2309）上漲皆逾2％，其中長榮盤中交投熱絡，已突破21萬張成交量，貨櫃航運股價反映營收利多。

受惠全球疫情升溫，各國港口缺櫃、缺工持續，加上第三季旺季市場艙位需求大增，整體缺艙效應仍在，航運族群營收屢創佳績。長榮第三季營收550.42億元，稅後純益81.85億元，較去年同期大增59倍，每股純益更來到1.7元，創下近10年來新高，前三季每股盈餘2.27元。

至於陽明則在第三季營收388.55億元，年增2.83％。第三季稅後淨利27.37億元，亦創近十年來新高，同時扭轉上半年虧損；第三季每股盈餘1元，終結連六季虧損，推升前三季每股盈餘達0.71元。

(工商 )