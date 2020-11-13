振樺電（8114）公布第三季財報，單季合併營收20.86億元，年減18.7％，季增9.7％，稅後純益3,853.1萬元，EPS為0.53元，營運表現已較第二季回升，累計前三季營收合計58.5億元，年減近20％，EPS達1.08元。

振樺電指出，今年第三季初雖部份國家自強硬封城中逐步放鬆管制，不過，公司品牌通路重要市場如菲律賓、馬來西亞、印度、印尼等東南亞國家仍持續實施高度控管，加上第二波疫情再起，歐洲再次回到封城準備，POS業務動能也因眾多通路客戶營運尚未全面恢復而未能明朗，然POS重要國際一線競標專案仍持續進展中，惟因疫情影響而進度多有延宕。

Self-Service Kiosk方面，第三季起北美部份終端運營商包括數位金融、零售與旅遊娛樂業等客戶，自上半年混沌不明中逐能掌握業務發展與社交安全間的平衡，營運計畫逐步重回軌道，停擺專案也陸續開始分批拉貨，自助服務應用下半年動能明顯恢復。

IPC雖有部份專案遞延，然整體仍相對穩定，營收自第三季起開始回溫，並可望逐季增長。

整體而言，集團業務模式因貼近終端市場，疫情短期影響立即且劇烈，然在手訂單依然穩固未見取消，客戶信用風險也自上半年的不確定性中逐步獲得掌控，有利後續營收動能。

第三季單季受印度及美國特定專案(要求搭售外部產品)出貨影響，毛利率下滑至31.1％，前三季整體毛利率為33％，第四季因產品組合恢復，毛利率可望回升。

振樺電第三季單季營業利益1.37億元，因規模經濟縮減而較去年同期衰退，惟仍呈季增長42％，營業利益率6.6％，稅後純益3,853.1萬元，EPS為0.53元。

振樺電表示，集團短期營運因大環境挑戰而依然有壓，關鍵零組件也因PC熱銷資源受到排擠，然在終端逐漸發展出新常態下的營運模式，第四季營收動能與毛利率可望回升，集團於今年低谷期仍致力於營運結構調整，成效將有助於毛利表現並可望於明年起逐步貢獻。

中長期來看，振樺電業務動能持續醞釀，IPC新半導體龍頭客戶眾多專案陸續開發中，Self-Service Kiosk因應新常態需求也積極發展自助結帳、智慧物流櫃包含線上購買線下取退貨應用（BOPIS/BORIS），以及體溫管控門禁設備，預期疫情催化下的安全防護措施將成為重要場域的常駐設備。

此外，振樺電與聯想集團合資公司目標為全球前500強企業，已初步於亞太地區前三大零售龍頭有所斬獲，後續發展可期，同時也驗證了雙方合作互補能量，待疫情回穩後將積極擴大歐美一線專案市場，推升台灣產業於國際商用系統市場之重要定位與全球市佔率。

(工商 )