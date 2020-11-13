外貿協會13日在貿協董事長黃志芳、秘書長林芳苗帶隊18國駐台大使、代表前往亞洲最大不織布製造商也是今年才加入口罩國家隊的南六（6504)高雄廠參訪；南六董事長黃清山指出，此次貿協首度帶著各國使節南下參訪，亦進一步搭橋讓南六生產品帶出國外銷售，南六今年四月才加入口罩國家隊目前為止已捐出逾千萬片，每月供應政府900萬片，此次再捐贈也是為國家做「口罩外交」。

黃清山說，南六企業創業至今逾40年，主要生產高端不織布包括濕巾、面膜、水針不織布、熱風熱壓布、手術衣用布等，在疫情年聚焦生產銷售衛材類不織布、水針不織布、手術防護衣用布製造及生技產品等，目前國內有高雄橋頭廠、燕巢廠，疫情以來南六企業扮演口罩國家隊原材料供應關鍵要角，其生產醫療用水針木漿複合布年產量1.5萬噸為世界第一，今年才加入的口罩製造全部41台機台都在高雄廠，而中國大陸平湖廠主要以衛材不織布為主、另還有印度阿默達巴德新廠等均準備在明年Q2季末投產，預計明年營收上看3.5億美元（約98億新台幣），此外明年初也準備專機赴越南同奈探勘，是南六下一個佈局。

事實上，南六40多年營收最大宗仍是以水針不織布為主力，近期發展的衛材像是拋棄式手術衣還有杜邦競爭，近期南六已成全球市占最大，且也在國家隊力邀下，南六除擔任口罩國家隊上游廠商外，亦自行生產濕巾、醫療口罩、手術防護衣及醫院隔簾用布等，黃清山表示，後疫時代需求會減少，口罩的確消費會下降，但至少每個家庭會庫存三個月，南六雖然口罩機台多，但未來一半機台會運到國外像是印度等量產，且為強化競爭，口罩外銷將往高端創新，朝Level2、Level3、N95等高端口罩開創。

(工商 )