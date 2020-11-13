聯合國通報，利比亞外海發生重大船難事故，造成至少74名移民死亡，海警與漁民仍在搜救生還者。

法新社報導，聯合國國際移民組織（IOM）表示，這是自10月初以來發生在地中海中部至少8起船難「一連串悲劇」的最新一起。

這個聯合國機構聲明指出：「IOM人員通報今天在柯姆斯（Khoms）海岸外發生一起重大船難，奪走至少74名移民性命。」

IOM表示：「船上據報載有120人，當中包括婦女和孩童。」

IOM表示：「47名生還者已被海警和漁民救到岸上，另有31具遺體被尋獲，搜救行動仍在持續當中。」

根據IOM，在過去兩天，另有2艘船在地中海中部翻覆，導致2名孩童等至少19人溺水身亡。

IOM利比亞事務處負責人蘇達（Federico Soda）表示：「地中海喪命人數不斷增加，顯示各國無法採取果斷行動重新配置世界上最致命跨海事件所急需的搜救能力。」

(中央社)